Prescott Valley births, Feb. 1, 2017

Birth announcements in the Feb. 1, 2017 edition of the Prescott Valley Tribune.

Birth announcements in the Feb. 1, 2017 edition of the Prescott Valley Tribune.

  • Originally Published: February 1, 2017 4:15 a.m.

    • Julian Anthony Gonzalez, a 7 lb., 1 oz., boy, was born Tuesday, Jan. 24, 2017, at Yavapai Regional Medical Center to Juana and Carlos Gonzalez of Prescott Valley.

    Carliah Marie Hayden, a 7 lb., 15 oz., girl, was born Wednesday, Jan. 25, 2017, at Yavapai Regional Medical Center to Jerri Viliborghi and Nathen Hayden of Mayer.

    Samuel William Martin, a 7 lb., 9 oz., boy, was born Wednesday, Nov. 30, 2016, at Yavapai Regional Medical Center to Lauren and Jeremy Martin of Dewey.

    Anthony De Jesus Quirino, a 7 lb., 1 oz., boy, was born Monday, Nov. 28, 2016, at Yavapai Regional Medical Center to Amanda and Felipe Quirino of Dewey.

    Andrik Lane Richie, an 8 lb., 4 oz., boy, was born Friday, Jan. 6, 2017, at Yavapai Regional Medical Center to Tara and Trevor Richie of Prescott Valley.

    Ryland Ralph Rodarte, a 7 lb., 6 oz., boy, was born Thursday, Nov. 24, 2016, at Yavapai Regional Medical Center to Amanda and Derrick Rodarte of Prescott Valley.

    Samantha Jane Walters, a 6 lb.,7 oz., girl, was born Friday, Jan. 20, 2017, at Yavapai Regional Medical Center to Jeannette Walters of Prescott Valley.

    Easton Leigh Warta, an 8 lb., 6 oz., boy, was born Wednesday, Jan. 25, 2017, at Yavapai Regional Medical Center to Amanda and Zachary Warta of Dewey.

    Ezra Alec Rodriguez, an 8 lb., 7 oz., boy, was born Thursday, Dec.r 22, 2016, at Yavapai Regional Medical Center to Miranda Gilligan and Ronnie Rodriguez of Prescott Valley. (no photo)

    Victor Manuel Velazquez Quriroz, a 7 lb., 9 oz.,boy, was born Monday, Jan. 2, 2017, at Yavapai Regional Medical Center to Marcela Quiroz Barajas and Victor Velazquez Carrillo of Humboldt. (no photo)

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