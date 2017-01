Liberty Traditional School Honor Roll (Winter, 2016)

Liberty Traditional Elementary School released its fourth quarter principal list and honor roll for 2016:

4th Grade Principal’s list

Shane Lievsay

Caleb Zorich

Aythan Parker

Kyle Quesenberry

Angelina Medina

Benson Morris

Nathan Sawyer

Aidan Wiseman

4th Grade Honor Roll

Anastasia Dawson

Isabella Elsholz

El-Sarinna Kpodo

Jaxon Rice

Jack Wright

Kelsey Gosik

Halia Henry

Ruby King

Aaron Medina

Nathan Rendl

Danika Rolland

Jasmine Walters

Garrett Busch

Conner Andrews

Caleb Balictar

Travis Busch

Morgan Carr

Brittany Fite

Keila Hernandez

Brianna Rojas

5th Grade Principal’s List:

Aubrie Passmore

Anden Scheffert

Alanah Sutton

Kathrine Zuniga

Michaella Kpodo

Zahid Olvera

5th Grade Honor Roll:

Monserrath Flores-Lugo

Hannah Rendon

Alexis Robles

Gloria Sanders

Emalee Denzine

Alissa Debord

Mia Schumann

Ruben Solano

Adam Flatgard

Nora Steverson

Colin Tucker

Amber Urzua

Tucker McDonald

Lillian Wittenberg

Dalton Irwin

Ellie Krafft

David Leithead

Macy Leming

Devin Valladolid – Enriquez

Christian Medina

Joy Nnantah

Anna Hammond

6th Grade Principal’s List

Malachai Dawson

Wyatt Dougherty

Caitlin Lievsay

Natasha Moll

Kaden Ray

Amelia Segarra

Mara Wittenberg

Alexander Gibbs

6th Grade Honor Roll

Jacey Allen

Tristan Chaney

Kaitlyn Elsholz

Dayanara Guerro

Peyton Low

Jose Manzo

Brayden McIntyre

Hunter Morris

Dylan Turk

Jakob Christy

Hailey Fletcher

Tim Foran

Moises Hernandez

Jaden Marquez

Joseph McIntyre

Brandon Millard

Eileen Soto

Alyssa Thomas

Cayna Clark

Amy Fulkerson

Martin Dallas Leyva

Mattingly Middleton

Lisette Rodriguez-Hernandez

Andreana Tran

7th Honor Roll:

Alexia Andujo

Kaileen Ferris

Sandra Jimenez

Miles Johnson

Xander Leyva

Bryan Perez

Lacey Ryan

Rebecca Senger

CJ Smith

Katelyn Woods

Javier Rodriguez

Fatima Torres

7th Principal’s List:

Delaney Bartels

Tate McDonald

Sierra Quesenberry

Jacqueline Stooks

Kaden Thiele

Sierra Woolley

8th Grade Principal

Derek Elsholz

Jacob Packer

Richard Ponstler

Xavier Reyes-Cavasos

Kirsten Schmidt

Megan Banks

Sara Goeke

Ericka Judge

Lily King

Kate Koehl

Courtney Livesay

Connor Merritt

Kody Ray

Neliah Shumann

Zackary Simmons

Tristan Talosi

John Urban

8th Grade Honor Roll

Anna Bramblett

Audrey Desjadon

Seily Fischer

Peyton Bradshaw

Madelyn Burriss

Paris Grippe

Avery Hickok

Miles Johnson

CJ Smith

Leslie Vega