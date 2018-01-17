Honor Roll and Principal’s list 2nd quarter 2017-2018
Paille- Second Grade
Honor Roll:
Vivian Corsaro
Ruby Costanzo
Garrett Crumbley
Julianna Duarte Rodriguez
Deisy Gonzales
Alaysha Hernandez
Leena Hunter
Aiden McClellan
Bruno Milan Juarez
Joseph Ramirez
Mikayla Rutherford
Ryden Walters
Tristan Welker
Young- Second Grade
Honor Roll:
Arabella Carlson
Jason Glosser
Zachery Grantham
Conner Griffith
Zarriah Johnson
Kassidy King
Andrew Maceyunas
Gabriel Maroni
Roselynn Martinez
Marley Preston
Chloe Ruhberg
Ian Tilley
Elizabeth Vasquez
Caitlyn Whittaker
Schmaling- Third Grade
Principal’s List:
Madeline Gholson
Katelyn Gutierrez
Honor Roll:
Hayden Akin
Elianna DePalmer
Alan Flores
Zoe Garcia
Rylei Haese,
Hunter Harne
Liala Joel
Caleb Prymek
Reagan Sullivan
Santiago Viramontes
Nicole Welker
Beckwith- Third/Fourth Grade
Principal’s List:
Aleyna Arguelles
Sophia Carr
Amberlee Janecek
Honor Roll:
Nicholas Beckwith
Zoey Beneda
Ronin Bowling
Kasidi Coons
Kella Fiske
Charlotte Inman
Zak Kent
Jazlyn Robles
Asa Senecal
Cristal Sotelo
Weilenmann- Fourth Grade
Principal’s List:
Nathalia Alvarado
Elizabeth Lewis
Christian Louthian
Mia Maxwell Gibson
Alec Revels
Nicholas Taylor
Honor Roll:
Brianna Aviles
Jacob Barrington
Loren Costanzi
Jocelyn Fiske
Stevi Hans
Cameron McClellan
Andrew Marrujo
Emmilyann Pings
MaryJane Vergara
Montz- Fifth Grade
Principal’s List:
Serenity Henry
Honor Roll:
Maya DuPuis
Marcos Gutierrez
Mya Jaramillo
Jessica Mata
Austin Morales
Keira Nielsen
Natalie Portillo Flores
Emma Schmidt
Brylee Turner
Juan Villareal
Erika Welker
Reed- Sixth Grade
Principal’s List:
Arijiana Alvarado
Mercy DeTemple
Jasmine Grasser
Owen Lalo
Cidney Lee
Gabriel Zeller
Honor Roll:
Hunter Beaudette
Sarah Bowen
Alexanderia Cibrian
Peter Cordova
Lela Corona
Emma Davis
Jada Dunivin
Adriana Denison
Nikolas Gutierrez
Axelle Hall
Colton Hans
Victoria Koon
Shayna Lalo
Ryanne Lanoue
Laylah Marrujo
Marisol Millan-Juarez
Alyssa Moreno
Marlene Nava
Liberty Outlaw
Sara Patterson
Trenity Pejak
Alexis Reese
Emma Stangle
Logan Vlastelich
Daxton Walther
Nevaeh Wittenbrink
McKay- 6th/7th Grade
Principal’s List:
Carlos Flores
Honor Roll:
Samantha Butler
Skyler Harne
Wendy Herrera
Kole Peterson
Izabella Pings
Holliday- 7th/8th Grade
Principal’s List:
Grace DeTemple
Summer Hoskins
Byron Lee
Katelynn Woods
Honor Roll:
Abbe Hall
Nicholas Herrera
Abbie Lewis
Carol Ramirez
Kiraley Waithman
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