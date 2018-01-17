Honor Roll and Principal’s list 2nd quarter 2017-2018

  • Originally Published: January 17, 2018 5:55 a.m.

    • Honor Roll and Principal’s list 2nd quarter 2017-2018

    Paille- Second Grade

    Honor Roll:

    Vivian Corsaro

    Ruby Costanzo

    Garrett Crumbley

    Julianna Duarte Rodriguez

    Deisy Gonzales

    Alaysha Hernandez

    Leena Hunter

    Aiden McClellan

    Bruno Milan Juarez

    Joseph Ramirez

    Mikayla Rutherford

    Ryden Walters

    Tristan Welker

    Young- Second Grade

    Honor Roll:

    Arabella Carlson

    Jason Glosser

    Zachery Grantham

    Conner Griffith

    Zarriah Johnson

    Kassidy King

    Andrew Maceyunas

    Gabriel Maroni

    Roselynn Martinez

    Marley Preston

    Chloe Ruhberg

    Ian Tilley

    Elizabeth Vasquez

    Caitlyn Whittaker

    Schmaling- Third Grade

    Principal’s List:

    Madeline Gholson

    Katelyn Gutierrez

    Honor Roll:

    Hayden Akin

    Elianna DePalmer

    Alan Flores

    Zoe Garcia

    Rylei Haese,

    Hunter Harne

    Liala Joel

    Caleb Prymek

    Reagan Sullivan

    Santiago Viramontes

    Nicole Welker

    Beckwith- Third/Fourth Grade

    Principal’s List:

    Aleyna Arguelles

    Sophia Carr

    Amberlee Janecek

    Honor Roll:

    Nicholas Beckwith

    Zoey Beneda

    Ronin Bowling

    Kasidi Coons

    Kella Fiske

    Charlotte Inman

    Zak Kent

    Jazlyn Robles

    Asa Senecal

    Cristal Sotelo

    Weilenmann- Fourth Grade

    Principal’s List:

    Nathalia Alvarado

    Elizabeth Lewis

    Christian Louthian

    Mia Maxwell Gibson

    Alec Revels

    Nicholas Taylor

    Honor Roll:

    Brianna Aviles

    Jacob Barrington

    Loren Costanzi

    Jocelyn Fiske

    Stevi Hans

    Cameron McClellan

    Andrew Marrujo

    Emmilyann Pings

    MaryJane Vergara

    Montz- Fifth Grade

    Principal’s List:

    Serenity Henry

    Honor Roll:

    Maya DuPuis

    Marcos Gutierrez

    Mya Jaramillo

    Jessica Mata

    Austin Morales

    Keira Nielsen

    Natalie Portillo Flores

    Emma Schmidt

    Brylee Turner

    Juan Villareal

    Erika Welker

    Reed- Sixth Grade

    Principal’s List:

    Arijiana Alvarado

    Mercy DeTemple

    Jasmine Grasser

    Owen Lalo

    Cidney Lee

    Gabriel Zeller

    Honor Roll:

    Hunter Beaudette

    Sarah Bowen

    Alexanderia Cibrian

    Peter Cordova

    Lela Corona

    Emma Davis

    Jada Dunivin

    Adriana Denison

    Nikolas Gutierrez

    Axelle Hall

    Colton Hans

    Victoria Koon

    Shayna Lalo

    Ryanne Lanoue

    Laylah Marrujo

    Marisol Millan-Juarez

    Alyssa Moreno

    Marlene Nava

    Liberty Outlaw

    Sara Patterson

    Trenity Pejak

    Alexis Reese

    Emma Stangle

    Logan Vlastelich

    Daxton Walther

    Nevaeh Wittenbrink

    McKay- 6th/7th Grade

    Principal’s List:

    Carlos Flores

    Honor Roll:

    Samantha Butler

    Skyler Harne

    Wendy Herrera

    Kole Peterson

    Izabella Pings

    Holliday- 7th/8th Grade

    Principal’s List:

    Grace DeTemple

    Summer Hoskins

    Byron Lee

    Katelynn Woods

    Honor Roll:

    Abbe Hall

    Nicholas Herrera

    Abbie Lewis

    Carol Ramirez

    Kiraley Waithman

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